中国11月消费者信心回暖 美国上修第三季度GDP至2.1%

哈通社阿斯塔纳11月25日电 综合外媒报道，今年11月，中国消费者感觉较为乐观，上月的消费者信心曾降至空前低点。

11月西太研究所中国消费者信心指数为113.1。10月读数为109.7，为纪录低点。

2015年最高读数为9月的118.2。

中国经济经历了震荡的一年：对中国债务规模的长期担忧；今年股市的飙升和暴跌令房地产市场形势恶化。

有一点似乎鼓舞人心：消费者支出。本月早些时候，在一年一度的"双十一"购物节期间，消费者通过阿里巴巴(Alibaba)平台支出逾143亿美元，超过了去年93亿美元的记录。阿里巴巴"双十一"当天头90分钟的销售额就高达50亿美元，是去年美国网购星期一(Cyber Monday)总销售额的近两倍。

美国上修第三季度GDP至2.1%

美国经济第三季度增速快于最初估算，强劲的增长势头可能使美联储更有理由下月启动加息。

美国商务部周二公布对第三季度国内生产总值(GDP)的第二次估算时表示，GDP按年率计算增长2.1%，高于上月预估的1.5%。

此次GDP报告的出炉正值美联储表示将考虑在12月的会议上启动加息。

虽然第三季度经济增速仍远低于第二季度录得的3.9%，但这些强劲数据——由消费者加大支出驱动——应当会让美国的政策制定者们更加坚信国内经济处于稳定增长的轨道。