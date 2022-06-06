哈萨克斯坦已有1100万人口实现天然气稳定供应

哈通社/努尔苏丹/6月6日 – 哈萨克斯坦的天然气储量据全球第22位，在独联体国家中仅次于俄罗斯和土库曼斯坦。

哈萨克斯坦能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫表示，作为重要的能源来源，天然气在经济发展中的地位举足轻重。

据其介绍，哈萨克斯坦的天然气使用量几年来正早高速增长当中。2017年至2021年的5年当中，哈萨克斯坦天然气消耗量从138亿立方米增加到了186亿立方米，即五年内消耗量增长了48亿立方，增幅达35%，年均增长7%。

目前哈国境内已有1100万人口实现了天然气的稳定供应。

部长表示，制约天然气领域发展的一个主要因素是对价格的管控政策，并认为这一政策可能会导致到2025年哈萨克斯坦将面临国产天然气的短缺和对进口天然气的依赖。

部长认为，应采取激励措施来扩大天然气资源基础，以应对外来可能的短缺情况。

阿克硕拉科夫表示，卡沙甘、卡拉恰干纳克和田吉兹-雪佛龙将是近未来主要的天然气供应商，三者合并占比将达到总量的64%。

-从结构上看，哈萨克斯坦生产的天然气为伴生石油气，需要对其引入生产投资。-他说。

他认为，有必要采取一些适当的激励措施，以提升底土使用者对扩大资源基础的兴趣。

-在这方面，通过鼓励天然气项目来补充国家资源基础的问题是相关的。目前，卡沙甘气田正分三期建设天然气加工厂以扩大资源基础，各阶段的产能分别为10亿、20 亿和 60 亿立方米。 到 2030 年，它将在现有基础上在增加 60 亿立方米商业天然气的供应量。- 他说。

根据部长的介绍，第一阶段，即10亿立方米的天然气加工厂将在2024年年初投产。

【编译：木合塔尔·木拉提】