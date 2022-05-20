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    11:17, 20 五月 2022 | GMT +6

    年初至今政府为多子女家庭发放补助1101亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/5月20日--据劳动和社会保障部消息，年初至今，哈萨克斯坦为多子女家庭共发放补助1101亿坚戈。

    其中，3月份全国共有49.58万户家庭领取总额为279亿坚戈的补助。

    由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

    福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

    根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

    四孩家庭 - 49 100 坚戈 五孩家庭 - 61 383坚戈 六孩家庭 - 73 666坚戈 七孩家庭 - 85 948坚戈 八孩家庭 - 98 016坚戈 九孩家庭 – 110 268坚戈 十孩家庭 – 122 520坚戈 十一孩家庭 – 134 772坚戈 十二孩家庭 – 147 024坚戈 十三孩家庭 – 159 276坚戈 十四孩家庭 –171 528坚戈 十五孩家庭 –183 780坚戈 十六孩家庭 –196 032坚戈

    平均每个孩子每月可获得12 270坚戈左右的福利金。

    哈萨克斯坦从2020年1月1日开始，实施了全新的多子女家庭福利金制度。

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 黄金储备
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