110家企业公司参与阿特劳全球石油和天然气国际展

哈通社/阿特劳/4月11日-第17届北里海地区阿特劳全球石油和天然气国际展览（Global Oil&Gas Atyrau）在阿特劳市举行。

据了解，此次活动在能源部、阿特劳州政府、国家石油天然气公司、哈萨克斯坦能源协会以及服务公司联盟（KazService）的支持下，由ITECA国际展览公司组织举办。



多年来，阿特劳全球石油和天然气国际展已成为商务会议和活动的重要平台之一。



能源部副部长波拉特•阿克硕拉科夫、阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫、俄罗斯驻哈萨克斯坦贸易代表亚历山大•雅科夫列夫和ITECA国际展览公司总裁尤里•博罗米欣出席了活动开幕式。







"在纳扎尔巴耶夫总统的指示下，为发展地区经济，阿特劳州开展了一系列工作。我想感谢此次所有的参展者。他们为经济的发展、矿区的发展以及合作伙伴关系的发展做出了贡献。该平台将允许所有参展商扩大其业务范围和界限。迄今为止，阿特劳州有超过一千家外资和合资企业，并与世界50个国家有相关合作。" 州长介绍说。



能源部副部长阿克硕拉科夫对阿特劳州举办此类活动表示感谢，称此类展会为石油和天然气领域的发展做出了重要贡献。



"石油和天然气行业仍然是哈萨克斯坦经济发展的最大动力。因此，我们都非常关注其发展动态。来自100个国家的代表参加了此次展会。在这里，每一位企业家都可以分享他们的创新解决方案并建立新的业务联系。"副部长说。



来自英国、白俄罗斯、俄罗斯、土耳其和阿塞拜疆的100多家公司展出了石油和天然气领域的相关设备。



据统计，此次参展企业数量与去年相比增加了8％。



值得一提的是，与阿特劳全球石油和天然气国际展一起，阿特劳建筑展也在此举行。参展商能够在建筑和道路建设领域寻找其贸易伙伴。



此外，此次活动还为里海管道财团（KTK）、北里海经营公司（NCOC）、艾姆布石油公司等哈萨克斯坦石油和天然气领域的大型企业组织了研讨会与演讲等。



此次展览的合作伙伴包括田吉兹雪佛龙公司、艾姆布石油公司、北里海经营公司（NCOC）以及里海管道财团（KTK）等。







【编译：达娜】