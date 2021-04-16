新冠疫情国际形势 哈萨克斯坦居全球第110位

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 在全球2019冠状病毒病（COVID-19）累计患者人数排行榜上，哈萨克斯坦位居第110位。

全球新冠疫情传播形势依然令人担忧。美国单日新增新冠患者人数达7.6万。土耳其（日增6.2万）、法国（日增4.3万）、德国（日增3.2万）、波兰（日增2.1万）等欧洲国家新冠疫情再现增势。许多国家政府正在重新采取封锁隔离措施。

由于土耳其日前新冠患者人数的增加，哈萨克斯坦政府决定加强对出入境政策的管控，减少与土耳其之间的国际航班数量。

根据worldometers网站的数据，截至目前，全球COVID-19感染者总数1.39亿人，疾病增长率0.6。病亡人数2 984 721，死亡率2.1%。

每百万人中感染者数量方面，最严重的是智利 - 148,269。其后分别是美国 - 96,682, 法国 - 78,759, 土耳其 - 47,331, 德国 - 36483

大流行爆发以来，哈萨克斯坦每百万人中的COVID-19患者人数为14 565，在全球方位内处于第110位。在有关新冠病亡人数的国际排行上，哈萨克斯坦位居第107位。

哈萨克斯坦的新冠患者康复率达到了98.4%。

在PCR检测的人口覆盖率排行方面，哈萨克斯坦位居全球第71位。

为了遏制新冠病毒的传播，哈萨克斯坦政府实施了一系列限制措施，并启动了全民新冠疫苗接种工作。截至目前，哈全国已有56万余人完成了新冠疫苗的注射，平均每日有7万人接种疫苗。

从2月1日开始至今，相关机构向各地区供应了总计92.2万剂卫星V疫苗。至4月底之前将供应至少供200万人使用的疫苗。根据与供应商之间的协议，上半年将实现600万剂疫苗的供应。

目前，哈萨克斯坦全国各地共建立了1281个疫苗接种站点，其中230个站点为移动站点。

需要指出的是，在及时有效的隔离检疫措施的实施下，哈萨克斯坦对新冠疫情整体形势的控制程度在国际上处于较好水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】