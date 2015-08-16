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    13:31, 16 八月份 2015 | GMT +6

    天津爆炸事故：死亡人数增至112人 85名消防员失联

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    哈通社阿斯塔纳8月16日电 据中国媒体消息，当地时间截至今天上午9时，中国天津港"8.12"特别重大火灾爆炸事故发现遗体112具，88人身份未定。目前统计失联人数为95人，85人为消防人员，这其中与身份未定的88人有交叉。

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