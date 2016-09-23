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    18:51, 23 9月 2016 | GMT +6

    埃及外海非法移民船沉没事故已致112人遇难

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    哈通社阿斯塔纳9月23日电 据新华社最新消息，埃及卫生部发言人23日称，21日发生在埃及北部地中海海域的非法移民船沉没事故已经造成112人遇难。

    这艘载有约600人的非法移民船于21日在埃及布海拉省拉希德地区附近的地中海海域沉没。此前据媒体报道，这艘非法移民船从埃及地中海海岸的一个村庄出发，其目的地可能是意大利。

    据半岛电视台报道，布海拉省检方22日下令就这起沉船事件拘留4名涉案人贩。检方称，将对这4人拘留四天以展开进一步的讯问和调查，他们将面临"贩卖人口和从事非法移民活动"的指控。此外，布海拉省检方还对另外5名涉案嫌疑人下达了拘捕令。

    布海拉省省长指出，根据初步调查结果，沉没船只上包括青少年在内的11名埃及人，以及来自叙利亚、苏丹、撒哈拉以南非洲等国家的人。目前，埃及当局已扩大对失踪者的搜索范围。

    据联合国难民署20日发布最新统计报告，今年1月以来，已有超过30万人取道地中海向欧洲偷渡，其中超过3000人在途中死亡或失踪。今年6月便有一艘难民船在希腊外海翻沉，酿成320名难民遇难的惨剧。（编辑：木合塔尔·木拉提）

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