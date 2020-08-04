上半年哈国家油气公司原油产量达1134.5万吨

哈通社/努尔苏丹/8月4日 —— 据哈萨克斯坦国家油气公司（KMG）发布数据，2020年1-6月，公司累计生产原油和凝析油1134.5万吨，同比减少3.1%；生产天然气和伴生气43.21亿立方米，同比增长3.9%。

其中，田吉兹、卡沙甘、卡拉恰甘纳克三大油田累计生产份额油408.8万吨、份额气30.21亿立方米，同比分别增长2.2%和4.3%。公司其他经营性项目生产份额油725.7万吨，同比减少5.8%；生产份额气13亿立方米，同比增长2.9%。

上半年，哈国家油气公司累计运输原油3732.9万吨，同比减少4.2%；运输天然气451.72亿立方米，同比减少9.8%，主要原因是过境哈对华出口中亚天然气减少，过境哈的俄罗斯天然气减少，以及卡拉恰甘纳克油田天然气对俄出口下滑。

上半年，哈国家油气公司销售天然气118.13亿立方，同比增长1.6%。其中，出口天然气42.24亿立方，84%的天然气出口至中国。受疫情影响，上半年对华天然气出口低于计划，实际出口量同比减少1.5%。公司销售自产原油和凝析油114.47万吨，同比减少3.1%，其中72%供应出口。

2020年1-6月，公司下属国内炼厂累计加工原油602万吨，同比减少9.7%；公司下属所有炼厂累计加工原油829万吨，同比减少17.1%。其中，阿特劳炼厂加工266.3万吨，减少2.4%；巴甫洛达尔炼厂加工205.6万吨，减少16.9%；奇姆肯特炼厂加工113.5万吨，减少13.7%；里海沥青厂加工18.1万吨，增长8.5%。位于罗马尼亚的KMGI炼厂加工227万吨，减少31.8%。

由于哈全国范围实施隔离措施，2020年上半年，哈国内成品油需求大幅下滑，对炼厂生产经营产生较大影响。为避免造成库存积压，哈下调原油加工量和油品产量，各炼厂开工率根据实际需求进行动态调整。