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哈萨克斯坦新增1141例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月6日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1141例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -22924(+161),
阿拉木图市 - 22671(+120),
奇姆肯特市 -5918(+4),
阿克莫拉州 -11814(+153),
阿克托别州 -4005(+12),
阿拉木图州 -9621(+65),
阿特劳州 - 16380(+45),
东哈州 - 20582(+48),
江布尔州 - 5646(+10),
西哈州 – 11476(+81),
卡拉干达州 - 14231(+56),
库斯塔奈州 - 10728(+82),
克孜勒奥尔达州 -3632(+2),
曼格斯套州 - 4113(+15),
巴甫洛达尔州 - 14761(+223),
北哈州 - 11305(+62),
突厥斯坦州 - 4159(+2).
截至2月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 193 966人.