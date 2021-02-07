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哈萨克斯坦新增1146例COVID-19病例
哈通社/努尔苏丹/2月7日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增1146例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
努尔苏丹市 -23064(+140),
阿拉木图市 - 22784(+113),
奇姆肯特市 -5925(+7),
阿克莫拉州 -11952(+138),
阿克托别州 -4015(+10),
阿拉木图州 -9685(+64),
阿特劳州 - 16424(+44),
东哈州 - 20642(+60),
江布尔州 - 5658(+12),
西哈州 – 11567(+91),
卡拉干达州 - 14311(+80),
库斯塔奈州 - 10811(+83),
克孜勒奥尔达州 -3640(+8),
曼格斯套州 - 4120(+7),
巴甫洛达尔州 - 14982(+221),
北哈州 - 11370(+65),
突厥斯坦州 - 4162(+3).
截至2月7日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 195,112人。