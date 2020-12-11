阿尔-法拉比诞辰1150周年国际研讨会在利雅得举行

哈通社/利雅得/12月11日 —— 据外交部消息，在阿尔-法拉比哈萨克国立大学的支持下，哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯王国大使馆和费萨尔国王学术与伊斯兰研究中心在利雅得组织举办主题为“阿布·纳斯尔·阿尔-法拉比对人类文化发展做出的贡献”的国际研讨会。

费萨尔国王学术与伊斯兰研究中心主任图尔吉·阿勒-费萨尔·阿勒·萨乌德王子、伊斯兰合作组织负债科学和技术问题副秘书长阿斯哈尔·穆希诺夫、阿尔-法拉比国立大学校长哈利穆·穆塔诺夫、伊拉克作家拉希德·阿勒-哈云、哈萨克斯坦科学院院士阿布萨塔尔·哈吉·德热布萨勒教授和两国学界代表出席了研讨会。

哈萨克斯坦驻沙特阿拉伯大使别热克·阿仁指出了宣扬伊斯兰世界著名学者阿尔-法拉比的遗产的重要性，并就哈萨克斯坦为纪念阿尔-法拉比诞辰1150年在多个国家举行的各类活动进行了介绍。

哈萨克斯坦大使称，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫曾表示：“伟大哲学家阿尔-法拉比是在国际社会提高国家声誉的最有价值的象征资本。”

萨乌德王子表示，阿尔-法拉比是世界级人物。此外，他的遗产为人类发展作出了巨大贡献。他强调，阿尔-法拉比是伊斯兰哲学的奠基者之一，他为全球科学的发展提供了巨大贡献。

穆希诺夫就阿尔-法拉比诞辰1150周年框架下伊合组织举办的各类活动进行了介绍。他表示，尼日尔首都尼亚美举行的伊合组织外交部长理事会第47次会议上，哈方提出的庆祝阿尔-法拉比诞辰1150周年活动议程获得了与会者的支持。

研讨会上，出席活动的嘉宾们发表了讲话。

【编译：小穆】