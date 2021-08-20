卫生部长：哈萨克斯坦接种疫苗后仍死于新冠人数达115人

哈通社/努尔苏丹/8月20日--哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔20日在国家新闻发布中心举行的记者发布会上，就全国接种疫苗后仍因感染新冠死亡的病例数进行了介绍。

部长介绍，截至目前全国共有4969例新冠死亡病例，其中包括115名已接种疫苗者，占比达2.5%，大多数死亡患者（97.7%）均未注射疫苗。接种疫苗后仍死于新冠的患者本身就患有慢性疾病，而这也是他们病情恶化导致死亡的原因。

在此方面，部长建议患有慢性疾病的人积极接种疫苗，因为他们属于死亡高风险人群。

«但我想重申，大多数的死亡病例并未接种疫苗。所有的重症病患都与肥胖、糖尿病、心血管和呼吸系统疾病有关。»部长说。

此外，按地区计算，阿克莫拉州接种疫苗后的死亡病例达2例，阿克托别州—5例，阿拉木图州—3例，阿拉木图市—17例，阿特劳州—1例，东哈州—1例，江布尔州—6例，西哈州—4例，卡拉干达州—9例，库斯塔奈州—1例，克孜勒奥尔达州—2例，曼格斯套州—2例，努尔苏丹市—32例，巴甫洛达尔州—2例，北哈州—1例，突厥斯坦州-0例，奇姆肯特市—27例。

【编译：达娜】