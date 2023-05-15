哈国目前有115万人从事非正式职业

哈通社/阿斯塔纳/5月15日 – 哈萨克斯坦战略规划和改革署署长阿塞特·伊尔哈利耶夫在答复马吉利斯（议会下院）议员质询的回复中表示，目前哈萨克斯坦有115.1万人从事非正式职业。

根据战略规划和改革署署长的说法，在哈萨克斯坦，以下类别的人属于失业人员：

·没有可以产生收入的职业；

·正在积极寻求新的工作岗位的人员；

·可在一周内进入新的工作职务开展工作的、年龄15岁以上的人员。

阿塞特·伊尔哈利耶夫在回复函中写到：

- 总体失业人员数字中不仅包括了就业服务中心中登记在册的失业者，也包括了未登记且在自行寻找新工作的人数。根据失业人口在劳动力中所占的百分比计算失业率，以百分比进行衡量。青年人口中的失业情况也是采用这种方式计算。至2022年12月为止，劳动和社会保障部就业服务中心共有13.23万人进行了登记，占劳动人口总数的1.4%。

根据署长的说法，正式登记在册的失业人员，许多会通过在非正规经济领域，或非正式地在正规经济或经济的低收入部门，通过私人方式谋生。

回复函中署长写到：

- 截至2022年年底的统计，包括兼职在内，哈萨克斯坦全国从事非正式职业的总人数约为1 151 100人。

【编译：木合塔尔·木拉提】