年初至今哈萨克斯坦为多子女家庭发放补助1160亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月8日--据劳动部新闻消息，年初至今，哈萨克斯坦政府累计为多子女家庭发放补助1169亿坚戈。

平均来算，44.32万户家庭领取了多子女家庭补助。 2021年5月，全国有44.57万户家庭领取了241亿坚戈补助。

据了解，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可以申请该补助。

补助金的金额根据子女数量而有所不同，从46760坚戈（4个子女）到186688坚戈（16个子女）不等。

根据现行政策，有4个子女的家庭可领取46 760坚戈的补助金，5个子女 - 58 457坚戈；6个子女 - 70 154坚戈；7个子女 - 81 852坚戈；8个子女 - 93 344坚戈；9个子女 - 105 012坚戈；10个子女 - 116 680坚戈； 11个子女 - 128 348坚戈；12个子女 - 140 016坚戈；13个子女 - 151 684坚戈；14个子女 – 163 352坚戈；15个子女 - 175 020坚戈；16个子女 - 186 688坚戈。

【编译：达娜】