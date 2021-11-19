全球“脆弱国家指数”排名：哈萨克斯坦位居第116位

哈通社/努尔苏丹/11月19日—据Finprom.kz网站报道，在最新公布的2021年全球«脆弱国家指数»排行榜上，哈萨克斯坦排名第116位。

据悉，和平基金会（The Fund For Peace）此前公布2021年全球«脆弱国家指数»排行榜，哈萨克斯坦在179个国家中，以61.2分位居排行榜第116位，级别为«警告（分数在90至60之内）»。

值得一提的是，和平基金会每年根据政府的人口压力、难民安置、族群矛盾、人才外流、经济不均衡发展、贫困和经济衰退等12项指标，评估各国的不稳定程度并进行排名。

指数愈高，意味着这个国家的不稳定程度愈高。

哈萨克斯坦在国家合法性（8.2分）、人口压力（8分）和精英阶层分裂（7.6分）方面的指标较高。

然而，哈萨克斯坦在独联体国家中的表现最为优异。在其他独联体国家中，吉尔吉斯斯坦排名第68位，阿塞拜疆和塔吉克斯坦排名第71位，俄罗斯排名第74位，乌兹别克斯坦排名第80位，亚美尼亚和乌克兰排名第91位，土库曼斯坦排名第97位，白俄罗斯排名第98位，摩尔多瓦排名第103 位。

在2021年的排名中，位居榜首--脆弱度最高的三个国家是也门、索马里和叙利亚，而芬兰、挪威和冰岛被评为全球最稳定的三个国家。

【编译：达娜】