哈通社阿斯塔纳--据BBC消息，全世界最长寿的人瑞艾玛‧莫拉诺（Emma Morano）周六（4月15日）在意大利北部韦尔巴尼亚镇（Verbania）家中逝世，终年117岁。

艾玛‧莫拉诺生前是正式纪录上最后一位出生于十九世纪而仍在世的人类。她在1899年11月29日出生于意大利西北部的皮埃蒙特地区。



她将她的长寿归功于遗传，以及每日吃两颗生蛋一颗熟蛋的饮食习惯。



艾玛‧莫拉诺是八名手足中的年纪最长的，她所有的手足都已过世。



她的生命不只跨越三个世纪，更经历了婚姻暴力、独生子死亡、两次世界大战以及超过90个不同的意大利政府。



世界最长寿的老人每天吃什么来延寿？



为什么女性比男性长寿？



长寿靠的是......吃鸡蛋？



莫拉诺女士承认她的长寿与遗传有关──她的母亲活到91岁，她几个姐妹也活到100多岁。

但她特殊的饮食也有关系──90多年来，她保持一天吃两颗生蛋、一颗熟蛋的饮食习惯。





她在一次大战结束不久后被医师诊断出有贫血症状，自此她就开始了吃蛋的习惯。



她在生前最后一段时间将蛋的摄取量减为一日两颗，并搭配一些饼干。



替她看诊27年的医生卡洛•巴瓦（Carlo Bava）向法新社表示，莫拉诺女士很少吃蔬菜水果。



"当我认识她时，她早上吃三颗蛋，其中两颗是生的。中午吃煎蛋卷，晚上吃鸡肉。"



拒绝再嫁 坚持自主？



莫拉诺女士也将她的长寿归功于她在1938年所下的决定──将她的丈夫赶出她的人生。



她的儿子出生六个月后夭折，一年之后她作出了与丈夫分居的决定。



她说这从来不是一场健康的婚姻。她爱的男人死于一次世界大战，从此她对与其他人结婚一点也提不起兴趣。



她在112岁时接受意大利《新闻报》（La Stampa）采访时表示，她当时几乎没有选择。



"他对我说：‘如果你嫁给我是你的幸运，否则我会杀了你。'我当时26岁，我就与他结婚了。"



他们在1938年分开，但婚姻关系持续至1978年她丈夫逝世为止。莫拉诺女士一直工作到75岁才退休，她没有再婚。

"我不想被任何人支配，"她生前告诉《纽约时报》。



她在几年前才雇用全日看护。但她有20年的时间没有离开过她的两房小公寓。

根据美国老人医学研究组织资料，目前世界上最长寿人类是牙买加的维奥莱特•布朗（Violet Brown），她生于1900年3月10日。