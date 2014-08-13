香港一医生签署118份病理报告出错　

哈通社阿斯塔纳电，据香港中通社消息， 香港基督教联合医院一名医生签署的118份病理报告，被发现內容有需要作出修订，当中17份报告的诊断结果有误差。院方11日就事件公开交待，並向病人和家属鞠躬致歉。

根据公佈，医院病理部在今年5月底一次部门工作会议中，例行覆核一些病理报告时，首先发现3份由同一位医生签署的病理报告的分析结果出现偏差。病理部认为事件罕有，决定主动全面覆核自去年10月至今年5月所有由有关医生独立签发的病理报告。病理部亦同时暂停有关医生独立签发病理报告的职务。 病理部在上星期完成覆核共2153份报告，发现118份报告的內容有需要作出修订，当中有17份报告的诊断结果有误差，其中15名病人的治疗计划因而需要轻微调整，另外有两位病人因而需要重新制订治疗计划。 院方表示，受影响的17位病人包括外科、妇產科及內科。医院已陆续联络需要修订治疗计划的17名病人，安排病人尽快覆诊及接受所需检验。 院方表示，有关医生目前正休假。医院將会成立独立调查小组跟进事件，小组会在8星期內完成调查，並向医管局呈交报告及提出改善建议。