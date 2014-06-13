今年阿斯塔纳市将新建11所幼儿园

哈通社阿斯塔纳电，据市政府astana.kz网站消息，目前阿斯塔纳市11所可容纳2420名儿童的幼儿园工程正在施工当中，计划将在今年交付使用。

幼儿园地址如下： 1. 突厥斯坦大街与奥伦堡大街交汇处，容纳人数：200人，交付使用日期：2014年8月。 2. 突厥斯坦大街与克烈和加尼别克汗大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年9月。 3. 萨乌然大街与24号大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年6月30日。 4. 阿拉木图大街与阿克梅西特大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年6月30日。 5. 艾纳库勒大街与梅尔佐扬大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年10月。 6. 艾纳库勒大街与朱马巴耶夫大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年10月。 7. 纳吉米定诺夫大街与梅尔佐扬大街交汇处，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年7月30日。 8. 库克塔勒-2开发区幼儿园，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年11月。 9. 雷亚宾卡附加幼儿园，容纳人数：60人，交付使用日期：2014年10月。 10. 斯甘纳克大街南端1号幼儿园，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年10月。 11. 斯甘纳克大街南端2号幼儿园，容纳人数：240人，交付使用日期：2014年10月。