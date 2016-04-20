全球气温连续11个月创同比新高

今年一开始，全球气温就频频刷新纪录。

美国国家海洋与大气管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，简称NOAA）的新数据显示，到现在为止，今年是最热的年份，1月、2月和3月的气温都超过了2015年的纪录。

今年3月也是连续第11个刷新温度纪录的月份。监测机构从1800年开始追踪气温数据。

NOAA本周二公布了全球气候报告，它是第三所得出类似结果的独立机构，另外两所是NASA和日本气象协会(Japan Meteorological Association)，它们各自使用的方法略有差异。

这份报告在联合国引发了更大的紧迫感，本周，世界各国外交官聚集在这里，签署去年年底在巴黎达成的气候协定，当时有195个国家承诺要减少温室气体排放，以延缓气候变化将会带来的最严重影响。

自最初协议达成以来，全球各地发生的其他异常现象突显了气候变化的威胁，令人不安的趋势涉及北极海洋冰、洪水、干旱，以及大气中二氧化碳含量。

其中一些趋势--特别是高温和暴雨--部分原因可以由今年的厄尔尼诺现象来解释，科学家们预计，它将让太平洋把大量热量释放到大气中，在全球范围内引起不规律的天气变化。

但NOAA气候科学家、这份报告的主要作者杰西卡·布伦登(Jessica Blunden)说，人类排放温室气体导致的全球变暖，已经加剧了当前的厄尔尼诺现象。

美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research)资深科学家凯文·特伦伯思(Kevin Trenberth)说，厄尔尼诺目前处在衰减阶段，热带太平洋的海洋温度在11月份达到了峰值。

但是，海洋已经储存的热量必须散发到某个地方："它散发出来，分散在世界各地，"特伦伯思说这有助于解释创纪录的高温和南半球的野火现象。

布伦登说，为了弄清创纪录的高温在多大程度上是由厄尔尼诺引起的，多大程度上是由全球变暖造成的，NOAA的科学家们把这次厄尔尼诺和上一次强烈的厄尔尼诺袭击进行比较，也就是1997到1998年期间，当时也创下了高温纪录。布伦登说，结果他们发现，全球变暖导致了额外0.8度左右的升温。

3月份的高温可能是厄尔尼诺的最后一口气，全球范围内的表面温度今年有可能开始下降。布伦登说，通常情况下，厄尔尼诺现象之后会出现拉尼娜风暴现象，迎来一段比较冷的时期。

从1998年开始，升温速度相对缓慢的时期持续了大约十年，但是在创纪录的高温持续了两年多之后--2014年和2015年，以及2016年极为暖和的几个月--全球变暖和厄尔尼诺现象的双重暴击可能会不可避免地造成破坏性影响，让地球进入一条快速升温的长期轨道。

布伦登表示，北极圈正在出现地球上最反常的一些气候，其温度比平均水平高出大约6度。这样高的温度可能会导致今年夏天北冰洋冰川融化程度达到历史新高；自1970年末展开监测以来，这里的冰盖厚度已达到历史最低水平。

特伦伯思表示，这些情况不代表"一种新常态"，很难确定厄尔尼诺现象究竟会对全球气温和北冰洋冰盖带来什么长期影响。

他不确定2016年是否会被证明和2015年一样热--"我觉得这事很难讲，"他说--不过他也表示，它不是那种让人大为震惊的创纪录高温。

尽管气温上升的幅度"的确让人意外"，特伦伯思说。

巴黎气候协议的一个中心点，是将全球平均气温上升幅度控制在比前工业化时代高2摄氏度的范围，尽力将这种增长控制在大约1.5摄氏度。

特伦伯思表示，随着全球气温上升程度已经在接近1.5摄氏度的门槛，有些月份比平均值高出1摄氏度甚至更多，这一目标可能很难达到。

"我真不知道，在接下来十年左右的时间里，怎么可能不达到1.5摄氏度的增长。"特伦伯思接着说道。

来源：纽约时报