第二届阿斯塔纳俱乐部会议将于11月在阿斯塔纳开幕

哈通社阿斯塔纳10月25日电 据哈萨克斯坦首任总统基金会消息，第二届阿斯塔纳俱乐部会议将于今年11月13日-16日在阿斯塔纳举行。

届时，来自20多个国家的50多位国际经济和政策领域专家学者和政治人物，将在首都阿斯塔纳再度聚首。



参与此次会议的国家包括哈萨克斯坦、中国、俄罗斯、美国、法国、奥地利、阿富汗、比利时、英国、德国、荷兰、伊朗、吉尔吉斯、巴基斯坦、韩国、新加坡、塔吉克、法国、瑞士和日本。



此次会议将就如何解决当前国际经济和政治所面临的主要问题进行讨论。



首任总统基金会下属的国际经济与政治研究所，将在此次会议中提供一份就当前欧亚主要国家的基本政策方针、发展基础、政策目的和国家利益等信息进行全面梳理和分析的报告。



此外，在会议框架下，哈萨克斯坦国家权力机构代表将同与会各界人士举行座谈会。



会议将遵循查塔姆大厦规则，并以英文、俄文和中文三种语言进行。



阿斯塔纳俱乐部（ASTANA CLUB）--由哈萨克斯坦首任总统基金会联合中国现代外交关系学院、德国外交关系委员会（DGAP）、俄罗斯外交事务委员会、卡内基国际基金会联合成立的国际性交流平台。



首届阿斯塔纳俱乐部会议于2015年11月15日举办，共有47位专家学者参会。（编译：木合塔尔·木拉提）