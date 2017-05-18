美11岁电脑神童 示范玩具变网攻武器

哈通社阿斯塔纳 -- 美国一名绰号"网络忍者"的11岁电脑神童在一场资安大会上示范，他如何入侵与会者的蓝牙装置，以操纵泰迪熊，证明只要是物联网，智慧型玩具也能成为网攻武器。

家乡在得克萨斯州奥斯汀的六年级学生保罗（Reuben Paul）周二（16日）在荷兰一场资安大会上技惊四座。



身形矮小的保罗在偌大的讲台上说："从飞机到汽车，从智慧手机到智能家居，任何东西或玩具都能成为物联网（IOT）的一环......从魔鬼终结者到泰迪熊，任何东西或玩具都能将之武器化。"



鲁宾接着以他的泰迪熊进行示范，他通过无线上网连结云端与蓝牙，然后接收或传递讯息。他先将一个信用卡大小、名为"树莓派"（raspberrypi）的电脑装置插入笔电，然后扫描在场所有可用的蓝牙装置，并在众人惊呼声中，下载了在场与会者，包括许多高官的电话号码。



鲁宾过后以一个电脑程式语言Python，通过其中一个电话号码侵入泰迪熊，开启玩具熊的灯并从现场观众里录下一段简讯。



鲁宾说："大多数网络连结的东西基本上都有蓝牙装置......我只是展示如何连接，然后下达指令进行录音和开关灯。物联网家用器具，即我们日常生活所用的，像车子、灯、冰箱等可供联网的，都能拿来武器化，用以刺探或伤害我们。"



他指出，被入侵的生活用品可用来窃取私人资讯如密码、当作远端监控装备监视小孩，或启动GPS找出某人所在位置。