迪玛希粉丝团计划将歌手信息翻译成11种语言

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 6月27日，哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的中国粉丝团在接受记者采访时表示，计划将迪玛希的信息翻译成11种语言。





迪玛希粉丝团中的一名成员说道："我们非常尊重迪玛希。为看迪玛希的家乡，我们专门来到哈萨克斯坦观看迪玛希的演出。我们带来了为迪玛希精心准备的礼物。我们还计划将有关迪玛希的文本和视频资料翻译成11种语言，并发布到YouTube网站。"





据迪玛希粉丝团介绍，来自中国各省的粉丝团成员利用休假时间专门前来哈萨克斯坦观看迪玛希的演出。为此，甚至有不少人不辞劳苦地打工挣钱。



许多粉丝称，在迪玛希参加中国《歌手2017》节目前，大部分人甚至对哈萨克斯坦一无所知。





一名粉丝说道，自己仅在地理课了解到哈萨克斯坦是一个大国。当听到迪玛希的歌声后深感惊叹。他是一名出色的、颇有天赋且谦虚的歌手，不会像其他大牌明星一般高傲。他谦虚又柔和的性格增进了大家对哈萨克斯坦和哈萨克人民的敬意。为支持迪玛希，并欣赏迪玛希的家乡，迪玛希粉丝团特意来到了哈萨克斯坦。其他哈萨克斯坦人也如同迪玛希一般善良又热情。





在迪玛希演出前，粉丝团已经参观了阿斯塔纳和当地经典及世博会。



一粉丝表示，清新的空气、美丽的大自然和美味的哈萨克民族传统食品令人印象深刻。演出后，粉丝团还计划观光阿拉木图美景。



【编译：昂哈尔】

































