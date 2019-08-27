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哈萨克斯坦11家银行资产规模有所增长
哈通社/努尔-苏丹/8月27日—据ranking.kz报道，哈萨克斯坦11家二级银行资产规模有所增长。
消息称，过去一个月，哈萨克斯坦二级银行贷款组合较6月增长2.9%，达13.6万亿坚戈。28家银行中共有21家超额完成当月指标。
在贷款组合增长方面，ForteBank银行（贷款组合增长758亿坚戈）、住房建设储蓄银行（增长543亿坚戈）、Kaspi银行（增长488亿坚戈）、俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）（增长411亿坚戈）和Tsentrkredit银行（增长398亿坚戈）位居排名前五位。
除此之外，哈萨克斯坦11家银行的资产规模有所增长，一个月内增长4286亿坚戈，目前达25.4万亿坚戈。
在此方面，人民银行（Halyk bank）、ForteBank银行、俄罗斯联邦储蓄银行、Jýsan银行、花旗银行（Citibank）位居资产规模增长排行榜前五位。
值得一提的是，此前，根据托卡耶夫总统指示，央行自8月1日起开始对国内主要银行进行资产质量评估（AQR，Asset Quality Review）。此次评估涉及14家二级银行。
【编译：达娜】