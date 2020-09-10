上合组织国家元首理事会视频会议将于11月份举行

哈通社/莫斯科/9月10日 —— 据哈通社驻莫斯科记者报道，上海合作组织外交部长理事会会议10日在莫斯科顺利举行，与会者就进一步加深成员国之间外交政策合作问题进行了讨论。

俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在会议结束后召开的新闻发布会上表示，会议主要讨论了国际和区域热点问题，并就上合组织下次峰会议程和最终文件草案进行了审议。

“我们讨论了需要其他步骤的合作方向，其中包括国际反恐、打击非法贩毒和跨国犯罪集团，以及打击网络攻击等领域的联合合作问题。最后通过了各成员国元首要签署的最终文件草案。”他说。

拉夫罗夫还表示，与会者还就阿富汗、叙利亚、中东和北非局势交换了意见。

“我们对美国退出伊朗核协议问题持有共同立场。”俄外长说。

此外，与会各方指出了有效落实上合组织2035年经济发展规划的重要性。会议就相互交通运输和本币结算，以及为贸易和投资创造透明环境问题进行了讨论。

拉夫罗夫称，上合组织成员国国家元首理事会会议将以视频连线方式举行于今年11月份。此次峰会后，塔吉克斯坦将接任轮值主席国职务。

【编译：小穆】