江布尔州11年级学生手工制造了一台农用拖拉机

哈通社/塔拉兹/9月29日 – 江布尔州一名高中生使用各种废弃的原料，手工组装制造了一台农用拖拉机。

据24.kz报道，这位«少年发明家»名叫巴赫提亚尔，是江布尔州拜卡丹乡一名11年级高中在读学生。

由他组装的这台轻型农用拖拉机共有40个部件，大多数来自废弃的机械车辆中尚能使用的零部件，发动机是利用抽水泵改造而来，而外壳和部分结构是利用废弃金属重铸的。拖拉机的方向盘和车轮，则是少年从一台老式汽车上拆下来的。

这台轻型拖拉机使用汽油为燃料，可进行农田耕作和冬季铲雪的各类型工作。

巴赫提亚尔称，家中的小块耕地使用大型机械不现实，而手工耕作又太耗费人力，这一乡村日常生活中的需求，使他萌生了组装制造一台小型拖拉机的想法。

当地的技术创新教育中心为巴赫提亚尔的这项发明创造提供了技术指导，整台机械的制造组装耗费了1年的时间。

值得一提的是，江布尔州拜卡丹乡的创新教育中心目前有500多名学生在接受相关领域的培训课程，该中心针对学生的天赋和兴趣方向，设置了不同的发展项目，大多数围绕农业领域。

中心成立8年来共开发了18个不同的项目，有多个学生在国内外创新科技赛事中获奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】