有11名自沙姆沙伊赫飞抵哈国的乘客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/12月31日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，30日，有9班国际航班自荷兰、英国、埃及、土耳其、阿联酋、白俄罗斯和乌兹别克斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有1258名旅客抵达，其中1044名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，214名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有3班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有469名乘客，286人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，183人没有证明；

-有4班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有526名乘客，510人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，16人没有证明；

-有2班国际航班飞抵阿特劳机场，共有263名乘客，248人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，15人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，并接受冠状病毒PCR检测。

根据PCR检测的结果显示，12月29日自国外飞抵哈萨克斯坦的212名没有携带有效证明的哈国公民中，有11名乘坐沙姆沙伊赫-库斯塔奈航班抵达的乘客被诊断出感染冠状病毒。

【编译：阿拉依】



