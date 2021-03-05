世卫组织已协助11个非洲国家获得新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/3月5日 -- 在世界卫生组织主导的冠病疫苗全球获取机制下，至今已有11个非洲国家取得疫苗，不过同欧美国家相比，非洲国家的疫苗接种工作相对缓慢。

世卫组织非洲区域办公室主任莫提说：«我们希望疫苗分配工作更加公平。我们目前看到的是，富裕和低收入国家在人口疫苗接种工作上的差距依然巨大，这些国家大多数是冠病疫苗全球获取机制中的伙伴。»

世卫组织说，冠病疫情也导致非洲的男女不平等问题加剧，不少非洲女性因为封锁措施而无法出门工作，生计受到影响。组织正在同各国政府合作，确保这些女性获得必要的协助，度过难关。

疫苗分配不平等问题持续引起关注。在瑞士日内瓦，有人道主义组织《无国界医生》在世贸组织总部外抗议，要求富裕国家豁免冠病疫苗的知识产权，让低收入国家也能投入疫苗生产工作。

欧盟则强调，不会把冠病疫苗当作政治筹码。在冠病疫苗全球获取机制下，欧盟拨款22亿欧元，希望在年底前，把13亿剂疫苗运往全球近100个国家。

欧盟首席外交官博雷利表示：«我们的做法是，继续落实疫苗多边主义。不像其他人那样，把疫苗当作是扩张地缘政治影响力的工具。»