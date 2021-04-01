哈萨克斯坦有11个组织负责为大清洗受难者恢复名誉

哈通社/努尔苏丹/34月1日 –旨在解决有关前苏联政治清洗和迫害受难者问题的阿拉木图市专项委员会第一次在线会议日前在阿拉木图举行。会议由阿拉木图市副市长叶尔詹·巴巴库马洛夫主持。

会议讨论了面向2021年的相关工作计划。

委员会主席叶尔詹·巴巴库马洛夫在会上表示，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布的《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

城市委员会的成员包括了著名历史学家、研究院学者、社会组织代表等。

瓦里汉诺夫历史与民族学研究所所长、历史学教授兹亚别克·卡布里迪诺夫博士表示，为了确保委员会工作的正确开展，还专门成立了一个负责制定行事准则的委员会。在努尔苏丹市组建了中央办公室，并在阿拉木图设立了分支机构。

«我们的八个相关团队的成员在分支机构会晤并进行了讨论。这些会晤今后也将持续。根据国家委员会主席的命令，目前全国范围有11个组织在负责开展相关工作，此外，每个州首府都成立了工作组。»他说。

多位历史领域的专家学者出席了当天的会议。

值得一提的是，每年的5月31日是哈萨克斯坦政治迫害与大清洗受难者纪念日。

【编译：木合塔尔·木拉提】