入境防疫：11日搭乘马累-阿拉木图航班入境的一名公民确诊新冠

哈通社/努尔苏丹/4月13日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月12日，34班国际航班自沙特阿拉伯、马尔代夫、阿联酋、埃及、土耳其、格鲁吉亚、亚美尼亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

共有3682名旅客抵达，其中3661名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，21名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有13班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1623名乘客，1610人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，13人没有证明；

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有848名乘客，843人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，5人没有证明；

-有5班国际航班库斯塔奈机场，共有21名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有4班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有569名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有3班国际航班飞抵阿克套机场，共有326名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵杰兹卡兹甘机场，共有10名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有128名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班突厥斯坦机场，共有157名乘客，154人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，3人没有证明；

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年4月11日自国外飞抵哈萨克斯坦的10名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，乘坐马累-阿拉木图航班飞抵的1名旅客感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】