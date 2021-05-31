哈萨克斯坦正实施总价达11亿美元的外国投资项目

哈通社/努尔苏丹/5月31日—哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司执行总裁梅尔詹·朱斯普夫表示，哈萨克斯坦正在执行总额达11亿美元的4个外国投资项目。

朱斯普夫31日在国家新闻发布中心举行新闻发布会上指出，哈萨克投资国有公司目前的项目池中包括总价达725亿美元的471个项目，这些项目将创造6万个永久性就业岗位。其中，已完成投入使用的项目有115个，目前正在实施的项目有55个，还未实施的项目有169个。

正在实施的项目中，包括在加工领域中的总价达11亿美元的4个外国投资项目。 这些项目分别是： 土耳其公司在江布尔建立的总价为3.25亿美元的纯碱厂； 西班牙公司在阿克莫拉州建立的总价达1.1亿美元的肉类加工厂； 阿拉伯公司在阿拉木图州建立的总价达8200万美元的水果加工厂和仓库； 以及俄罗斯公司建立的绝缘材料厂以及总面积达500公顷的温室综合体。

此外，据朱斯普夫介绍，2020年全年，哈萨克投资国有公司共实施了总价为16亿美元的41个项目，创造了7000个就业岗位。

其中包括在农工业领域的8个项目，可再生能源领域的7个项目，汽车制造领域的6个项目，信息和通信技术领域的3个项目，以及在房地产、制药、医疗保健、建筑材料、化学、冶金和其他领域的项目。

【编译：达娜】