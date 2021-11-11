哈国将投资11万亿推进产能建设

哈通社/努尔苏丹/11月11日 -- 在《可持续经济增长国家项目》框架下，哈萨克斯坦计划到2026年前新建418家生产型企业，总投资达到11.1万亿坚戈。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，这一产能建设计划有望创造超过10万个长期工作岗位。

在这418个项目当中，包括地方级项目368个，总投资4.9万亿坚戈，创造6.92万个常期就业岗位；国家级项目50个，总投资6.2万亿坚戈，创造3.11万个长期就业岗位。

按行业统计，矿山冶金行业计划实施94个项目（3.9万个就业岗位），建筑行业170个项目（2.47万个就业岗位），机械制造行业33个项目（1.17万个就业岗位），化工行业50个项目（1.53万个就业岗位），轻工行业23个项目（3000个就业岗位），木材加工行业23个项目（2200个就业岗位）、制药行业25个项目（4300个就业岗位）。

为落实工业创新发展重点方向，2021-2025年，哈中央财政计划拨款2643万亿坚戈。上述资金将用于为制造业项目提供100亿坚戈贷款，为汽车贷款和租赁融资（汽车、特种装备、农机设备、机械制造项目等）提供2204亿坚戈贷款，为建设经济特区和工业园基础设施提供77亿坚戈资金。

此外，还将为提高劳动生产率、建立工业4.0知识储备、开展信息数据分析、吸引外国投资进入非原材料行业等工作拨款261亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】







