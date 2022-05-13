哈萨克斯坦新增11例新冠确诊病例

哈通社/努尔苏丹/5月13日-- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增11例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有23人自COVID-19中康复。

新增的11例位于：努尔苏丹市 - 2 阿拉木图市 - 7 东哈州 - 1 西哈州 - 1

新康复23例位于：阿拉木图市 - 4 东哈州 - 2 卡拉干达州 - 1 库斯塔奈州 - 8 克孜勒奥尔达州 - 8

根据哈萨克斯坦卫生部13日发布的消息，当前全国有1 102名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，66人住院接受治疗，1 036人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，10人的病情严重，其中0人危重。

目前有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

截至目前，全国累计新冠感染病例1 305 631例，其中有1 291 490人痊愈出院，13 660名患者病逝。

此外 自2020年3月13日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 041例， 其中82 936例康复，5353名患者病逝。