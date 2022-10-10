11国领导人出席第六届亚信会议峰会

哈通社/阿斯塔纳/10月10日--外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫10日表示，近50各代表团将出席12-13日在阿斯塔纳举行的第六届亚洲相互协作与信任措施会议峰会。

-本周，哈萨克斯坦首都将举行多个高级别国际会议。11国领导人将出席于本月12-13日举行的第六届亚洲相互协作与信任措施会议峰会。他们分别是：阿塞拜疆、伊拉克、伊朗、卡塔尔、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴勒斯坦、塔吉克斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦领导人。预计将有一名副主席、一名副总统和五名部长参加峰会。-阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫说。

此外，白俄罗斯总统将作为观察员国领导人出席本届峰会。

-在亚信会议倡议提出30周年之际，本次高级别峰会将在哈萨克斯坦主持下举行。各成员国、观察员国、观察员组织和伙伴组织领导人，以及哈方邀请的贵宾将出席峰会。预计将有近50个代表团前来参加会议。可以说，亚信会议峰会将成为后疫情时代不仅哈萨克斯坦，乃至整个亚洲大陆最大政治盛会之一。即将召开的峰会上，我们将总结哈方作为主席国的主要活动以及重要工作成果。-阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫说。

计划在峰会期间通过一系列文件决定。

作为活动筹备工作的一部分，将于10月10日至11日在阿斯塔纳举行亚信会议高级别官员委员会会议。

【编译：阿遥】