土耳其将于11日发射首颗国产高精度观测卫星

哈通社/安卡拉/4月10日 – 土耳其首颗国产观测卫星IMECE将于2023年4月11日发射升空。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4月9日在推特上发布了这一消息。

埃尔多安在推特上发文称：

- IMECE是我们第一颗国产高分辨率观测卫星，将于4月11日发射进入太空轨道。凭借我们训练有素的人力资源…以及我们开发的技术，我们将继续参与全球太空竞赛。

IMECE观测卫星由土耳其图比塔克空间技术研究所(TÜBITAK UZAY)技术人员开发制造。

根据阿纳多卢通讯社的报道，4月11日，在卫星发射升空的当天，技术研究所将举办盛大的活动，土耳其总统将在活动上发表视频讲话。

土耳其国防部长、工业和技术部长等将出席活动。

根据计划，搭载IMECE观测卫星的Space X火箭将在4月11日土耳其时间09:50时发射。

除了IMECE观测卫星以外，火箭上还将搭载由土耳其公司生产的AKUP、KILIÇSAT和CONNECTA T2.1等卫星。

土耳其方面表示，IMECE观测卫星的研制成功，意味着该国对外国卫星技术的依赖性进一步减少。

IMECE观测卫星于2017年开始立项研发，其设计目的是在距离地面680公里处开展高精度观测。卫星总质量为700千克可以对地面进行多角度拍摄，收集自然灾害预警信息，并能够广泛用于制图和农业。这颗既可用于民用又可用于安全目的的卫星，设计使用寿命为五年。

卫星可一次完成对长 1000 公里、宽 16.73 公里的区域的拍摄，并能够以每秒 320 兆字节的速度向地面接收站上传图像。

【编译：木合塔尔·木拉提】