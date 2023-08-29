哈国派出11名军人赴白俄罗斯参加集安组织演习

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 – 国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫上将否认哈萨克斯坦武装力量军事装备将参加集体安全条约组织演习的传闻。

鲁斯兰·贾克斯勒科夫说：

- 互联网上传播的所谓哈萨克斯坦军方运输军事装备以参与集体安全条约组织演习的信息——是假消息。军方所有的技术装备目前都处于原位，仅派出了一支11人的团队参加。

当媒体记者问及，上述所提到的11名军人有何必要被派往乌克兰边境地区时，国防部部长回答道：

- 这与乌克兰的地理位置有多少关系呢？白俄罗斯是一个和平的国家，且是集体安全条约组织的成员国。相反，此次演习的举办是事先公布过的。没有任何威胁。

据悉，集体安全条约组织《兄弟情谊—2023》联合作战战略演习将于9月1日至6日在白俄罗斯境内举行。集体快速反应部队、集体安全条约组织成员国武装力量的情报力量和手段、集体安全条约组织部队的后勤保障部队以及集体安全条约组织辐射、化学、生物防护和医疗保障联合编队将参加演习。

有消息称，沙特阿拉伯、伊朗、中国和蒙古代表受邀作为观察员国观摩此次演习。

【编译：木合塔尔·木拉提】