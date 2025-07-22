哈萨克斯坦超11万人申请国家公费奖学金 工程与教育专业最受青睐

相比之下，2024年共有约10.4万份申请。

根据该部消息，今年为本科教育共计分配了超过7.7万个国家公费奖学金名额。其中，工程技术类专业获得的名额最多。此外，国家根据教育项目的不同，在“教育学科”和“社会科学、新闻与信息”方向分别设立了150个差异化名额。

在“动力”（Серпін）专项计划框架下，政府还为来自社会经济落后地区的考生分配了2412个名额。同时，为阿特劳州和曼格斯套州的申请者提供了2500个定向教育奖学金。

从近年来的趋势来看，考生最青睐的专业方向几乎没有变化，依旧集中在“教育学科”、“工程、加工与建筑行业”以及“信息通信技术”等领域。其中，翻译、教师、心理学、设计和法学专业的奖学金竞争尤为激烈。

国家公费奖学金的最终评审由哈萨克斯坦共和国家奖学金遴选委员会负责，该委员会成员包括议员、国家机关及社会组织代表。

根据计划，奖学金获得者名单将于8月10日前公布，而高等院校的录取工作将于8月25日结束。

【编译：达娜】