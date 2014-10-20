联合国：12亿人赤贫 日均消费低于1.25美元

哈通社阿斯塔纳电，据大纪元网站消息，联合国秘书长潘基文昨日表示，全球超过12亿人每天以不到1.25美元度日，24亿人每天消费不到2美元。

潘基文在联合国"国际消除贫困日"活动上表示，1990年到2010年至少有7亿人脱离赤贫。潘基文决心协助联合国让"贫穷成为历史"。 潘基文说，2008年金融危机开始以来，不均情况更加明显，女性受歧视情形也依然处于"赤裸裸的不公平"状态。 他警告说，"根深蒂固的贫困和偏见，以及富有与穷困之间巨大的鸿沟，会破坏社会结构并导致不稳定。" 潘基文也提到西非的伊波拉危机，表示伊波拉威胁卫生健康、危及经济发展，并拖累疫情最严重的纳米比亚、塞拉利昂和几内亚共和国这3国的抗贫进展。 金融永续发展国际专家撰写的联合国报告引述布鲁金斯研究所研究显示，每年需要约660亿美元，才能让最贫族群每天收入增加到1.25美元。 世界卫生组织（WHO）表示，非洲感染伊波拉死亡人数料将突破4500人。 WHO专家委员会委员兼主席芬兰大使马约尼警告，如果伊波拉疫情大爆发，成为全球性大问题，可能会严重影响金融永续发展。