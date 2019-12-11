12月11日：世界防治哮喘日

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 世界哮喘日(World Asthma Day)是由世界卫生组织推出的一个纪念活动，其目的是让人们加强对哮喘病现状的了解，增强患者及公众对该疾病的防治和管理。

1998年12月11日，在西班牙巴塞罗那举行的第二届世界哮喘会议的开幕日上，全球哮喘病防治创议委员会与欧洲呼吸学会代表世界卫生组织提出了开展世界哮喘日活动，并将当天作为第一个世界哮喘日。

哮喘是目前全球最常见的慢性病之一，患有这一疾病的人群，在成年人中占5%，在儿童中则占10%。全球患者人数据悉达到了3亿。

统计显示，2018年哈萨克斯坦共有105365例哮喘病例，其中新登记病例17766例。

哮喘是一种顽固的慢性气道炎症性疾病，在春夏交替之际易发。这个时节，人们户外活动较多，在这个过程中容易吸入花粉、草粉，导致哮喘患者喘息症状急性发作。今天是世界防治哮喘日，让我们一起了解哮喘疾病的八大诱因，好好关爱自己，防治«会呼吸的痛»。

过敏

如果对某种物质过敏，接触它就可能诱发哮喘发作。常见的过敏原有花粉、蟑螂粪便、霉菌、草籽、动物和尘螨等。

烟草

即使自己不吸烟，吸了二手烟，也可能引起哮喘发作。

空中飘浮物

空气污染或是家用清洁剂、香水，对于有些哮喘患者也可能是刺激物。

其他疾病

感冒、上呼吸道感染、鼻窦炎都是常见的诱因。

某些药物

如果患有严重哮喘，服用任何药物之前，即使是非处方药，也要询问一下医生。

运动

运动有益健康，但是如果患有严重哮喘，平时又不怎么锻炼，开始运动前最好先咨询一下医生。

极端天气

干冷的气候或者换季时节，哮喘容易发作。

紧张和焦虑

如果整天心情不佳，呼吸就会发生变化，抑郁、慢性紧张都和哮喘息息相关。