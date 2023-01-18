哈萨克斯坦或将12月12日设为阿拉什日

哈通社/阿斯塔纳/1月18日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫18日在回答马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，将12月12日设定为阿拉什日的提案，即将提交全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉委员会审议。

关于马吉利斯议员将12月12日正式定为阿拉什日的质询，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫回答如下：

根据哈萨克斯坦共和国总统命令成立的全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉委员会，目前正在开展工作。根据其权限，该委员会着手处理全面恢复20世纪20-50年代政治迫害受害者法律及政治名誉相关问题。此外，我国每年都会举行由光明之路党组织发起的«敬仰阿拉什»群众游行，每年的5月31日，即政治迫害和大饥荒受害者纪念日当天组织高规格纪念活动已成为传统。不久将来，政府定将此提案提交全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉委员会审议。

1917年12月12日，于奥伦堡召开的第二届全哈萨克大会正式宣布，成立阿拉什奥尔达自治政府。会议由阿拉什党领袖--阿里汗•博凯汗主持。

根据阿里汗•博凯汗在大会上所做的报告总结形成的大会决议，成立了一个7人委员会，全权负责完成哈萨克自治政府、治安力量（军队）和国会的组建工作。哈列里•哈巴斯吾勒在报告中强调了阿里汗•博凯汗诺夫作为政府领导者的重要意义，并建议将«阿拉什»作为自治政府的正式名称。

经过大会的讨论，1917年12月12日，正式成立了临时国民议会：阿拉什奥尔达。根据大会代表的选举，阿里汗•博凯汗诺夫正式当选阿拉什奥尔达政府主席。

1917年12月20日，阿里汗•博凯汗诺夫致信西伯利亚州议会，通告了阿拉什自治地区及阿拉什奥尔达临时政府成立的消息。

阿拉什运动的领袖们的根本目的，在于建立独自自主之政权，推动哈萨克社会的民主、法制和现代化发展。阿拉什奥尔达自治政府的理念，在当今看来无疑具有重要的历史意义与先进性，是今天哈萨克斯坦共和国的奠基。

【编译：阿遥】