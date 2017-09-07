过去12年法国向哈萨克斯坦投资136亿美元

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 -- 2017年1-6月，哈萨克斯坦与法国双边贸易总额增长46%。

哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克7日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-法国经贸合作政府间委员会第8次会议上作出上述表示。



哈斯姆别克表示，法国积极参与2017阿斯塔纳世博会体现了两国紧密的合作关系。



他还强调，法国是哈萨克斯坦最重要的合作伙伴之一。



"具有强大经济实力的法国是哈萨克斯坦在欧洲最重要的合作伙伴之一。两国之间的商品交易量日益增长。2017年1-6月，哈萨克斯坦与法国双边贸易总额达17亿美元，较去年增长46%。"哈斯姆别克说。



据他介绍，法国是哈萨克斯坦的第五大引资国家。过去12年法国向哈萨克斯坦共投资136亿美元。目前，在哈萨克斯坦共有140多家法资企业。



值得一提的是，哈萨克斯坦-法国经贸合作政府间委员会第8次会议7日在阿斯塔纳举行。会议中，双方就贸易、投资、能源，其中包括再生能源、航空、环保、农业、卫生等领域双边合作进行了讨论。



此外，双方就在法国举行两国政府间会议问题达成共识。会议举行地点和时间将通过外交渠道进行协商。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】