哈通社12月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 哈通社为各位读者总结12月14日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月14日，星期三

12月14日是阳历一年中的第348天，离全年的结束还有17天（闰年则还有18天）。

世界各国/地区节日

切尔诺贝利核事故辐射清理者纪念日 乌克兰总统2006年11月10日通过决议，将12月14日定为切尔诺贝利核事故辐射清理者纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 根据总统令，哈萨克斯坦农业科学院成立。

1997年 阿克莫拉市为政治镇压牺牲者设立纪念碑。

2001年 梵蒂冈政府向纳扎尔巴耶夫总统颁发国家最高荣誉。

2006年 沙特阿拉伯《费萨尔》杂志发行哈萨克斯坦独立15周年特别刊。

2009年 美国国务卿南亚及中亚事务助理罗伯特•布莱克在阿拉木图市开设总使馆。

2010年 第七届亚冬会火炬样式在阿拉木图公布。

2012年 哈萨克斯坦-波兰合作发展协会在华沙成立。

2016年 以色列总理本雅明•内塔尼亚胡对哈萨克斯坦进行工作访问。