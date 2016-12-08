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    16:22, 08 12月 2016 | GMT +6

    《星球大战外传：侠盗一号》哈萨克语版将于12月15日上映

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    哈通社阿斯塔纳 -- 星球大战系列电影最新作品《星球大战外传：侠盗一号》，日前推出了哈萨克语配音预告片。

    《侠盗一号：星球大战外传》是一部美国史诗太空歌剧电影，为《星球大战》电影系列中第一部外传，讲述银河帝国建立后，一群义军计划偷走死星计划书的行动。

    影片由盖瑞斯·爱德华执导，甄子丹和姜文等两名华人演员出演。

    影片演员配音由沃勒加斯·加科普别克、谢赫纳兹·科兹汗诺夫、达吾仁·谢尔哈吉恩、斯勒姆·卡什加巴耶夫、沙赫穆拉特·沃尔达巴耶夫、拉伊拉·苏勒坦克兹、努尔肯·沃铁吾洛夫和斯拉木·兹依努拉耶夫等国内知名配音演员负责。

    据悉，《星球大战外传：侠盗一号》是我国电影配音公司2011年以来译制的第17部，今年的第4部外国大片。

    哈萨克斯坦影迷去年12月份也欣赏过《星球大战：原力觉醒》的哈萨克语版。

    影片全球首映将于12月14日比利时举行，而12月15日在我国各大影院上映。

    【编译：小穆  审校：木合塔尔·木拉提】

    侠盗一号：星球大战外传哈萨克语预告片
     

    侠盗一号：星球大战外传预告片
     

    星球大战：原力觉醒哈萨克语预告片
     

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    标签:
    哈萨克斯坦 哈萨克 娱乐 黄金储备
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