中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:33, 24 三月 2022 | GMT +6

    日本批准给12～17岁人群接种第三剂疫苗

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月24日--据共同社消息，日本厚生劳动省的专门小组23日批准修改附件，允许使用美国辉瑞公司新冠疫苗给12～17岁人群进行第三剂接种。预计24日将敲定作为国家项目实施免费接种等，最快4月启动接种。

    专门小组去年11月批准了对18岁以上人群使用辉瑞疫苗进行第三剂接种。当时，关于12～17岁人群则以没有该年龄段的临床试验数据等为由，未被作为对象。

    此次，专门小组基于率先开始接种的以色列和美国的实际接种者数据，展开了讨论。结果是认为不良反应的频率与第一、二次接种的程度相同或更弱，安全性没有较大隐患。

    关于有效性则报告称虽然接种第二剂后随着时间流逝而减弱，但接种第三剂后再次增强。专门小组探讨的数据包括了奥密克戎毒株蔓延下的情况，厚劳省表示预计有一定的效果。

    使用辉瑞疫苗的第一、二剂接种在去年2月以16岁以上人群为对象获得了药事批准，5月起12～15岁人群也可以接种。

    虽然不清楚截至第二剂的12～17岁人群的接种率，但政府的公开资料显示，包括美国莫德纳公司疫苗在内的12～19岁人群接种率约为75%。

    标签:
    国际 日本 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!