日本批准给12～17岁人群接种第三剂疫苗

哈通社/努尔苏丹/3月24日--据共同社消息，日本厚生劳动省的专门小组23日批准修改附件，允许使用美国辉瑞公司新冠疫苗给12～17岁人群进行第三剂接种。预计24日将敲定作为国家项目实施免费接种等，最快4月启动接种。

专门小组去年11月批准了对18岁以上人群使用辉瑞疫苗进行第三剂接种。当时，关于12～17岁人群则以没有该年龄段的临床试验数据等为由，未被作为对象。

此次，专门小组基于率先开始接种的以色列和美国的实际接种者数据，展开了讨论。结果是认为不良反应的频率与第一、二次接种的程度相同或更弱，安全性没有较大隐患。

关于有效性则报告称虽然接种第二剂后随着时间流逝而减弱，但接种第三剂后再次增强。专门小组探讨的数据包括了奥密克戎毒株蔓延下的情况，厚劳省表示预计有一定的效果。

使用辉瑞疫苗的第一、二剂接种在去年2月以16岁以上人群为对象获得了药事批准，5月起12～15岁人群也可以接种。

虽然不清楚截至第二剂的12～17岁人群的接种率，但政府的公开资料显示，包括美国莫德纳公司疫苗在内的12～19岁人群接种率约为75%。