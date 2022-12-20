哈通社12月20日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 -- 哈通社为各位读者总结12月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月20日，星期二

12月20日是阳历一年中的第354天，离全年的结束还有11（闰年则还有12）。

世界各国/地区节日

国际人类团结日 为了纪念联合国第一个消除贫穷十年(1997-2006)，2005年12月22日，大会决定宣布每年12月20日为国际人类团结日。国际人类团结日，旨在提醒我们对社会发展的国际协定，包括国际会议和多边协定的行动方案成果的重要性。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1923年 哈萨克苏维埃社会主义共和国中央执行委员会通过了关于过渡到拉丁文字的决议。

1954年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会主席团法令，杰兹卡兹甘市正式设立。

1970年 讲述传奇爱情悲剧的哈萨克斯坦经典故事片《克兹吉别克》举行首映。

1991年 哈萨克斯坦共和国《哈萨克斯坦共和国公民法》获得通过。

2002年 哈萨克斯坦亚洲汽车制造厂注册成立，这是哈萨克斯坦最大的汽车制造企业。

2011年 哈萨克斯坦成为集安组织轮值主席国。

2012年 哈萨克斯坦共和国司法部启动了免费法律信息系统Adilet。

2013年 阿拉木图地铁被授予欧洲质量研究学会（ESQR）最佳实践白金奖。

2017年 首趟经哈萨克斯坦至欧洲的集拼集运中欧班列开行。