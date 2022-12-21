哈通社12月21日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月21日 -- 哈通社为各位读者总结12月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月21日，星期三

12月21日是阳历一年中的第355天 （闰年第356天） ，离全年的结束还有10天。

世界各国/地区节日

土库曼斯坦首任总统尼亚佐夫纪念日 土库曼斯坦现任总统别尔德穆哈梅多夫签署决议并决定每年12月20日为尼亚佐夫纪念日，该日同时也是土库曼斯坦首任总统逝世日。据了解，尼亚佐夫于2016年12月21日因心脏骤停逝世，享年67岁。

填字游戏发明日 填字游戏(crossword puzzle)是一种常见的益智纸上游戏，该游戏于1913年12月21日由英国作家阿瑟•温发明。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年哈萨克斯坦最高理事会通过《哈萨克斯坦共和国检察官法》。

1995年根据总统令，哈萨克斯坦驻以色列大使馆举行开馆仪式。

2007年纳扎尔巴耶夫总统获莫斯科国立国际关系学院名誉博士学位。

2010年阿拜诗歌集德语版正式公布。

2011年哈萨克斯坦与俄罗斯就建立纳米科技基金会签署协议。

2015年纳扎尔巴耶夫总统出席在莫斯科举行的欧亚经济联盟最高理事会小范围会议。

2015年纳扎尔巴耶夫总统获得圣谢尔盖一等奖章。