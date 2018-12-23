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    09:00, 23 12月 2018 | GMT +6

    12月23日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/12月23日 -- 哈通社为各位读者总结12月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    12月23日，星期日

    12月23日是阳历一年中的第357天，离全年的结束还有8（闰年则还有9）。

    世界各国/地区节日

    瑞典希尔维亚王后诞辰日 每年的12月23日为瑞典希尔维亚王后诞辰日。希尔维亚王后是多个慈善组织的捐助人、荣誉会员和干事，是世界儿童基金会创办人之一。哈萨克斯坦与瑞典于1992年4月7日建立外交关系。

    日本天皇诞生日 天皇诞生日是日本节假日之一，是庆祝今上天皇（在位中的天皇）生日的日子。当今日本天皇为明仁天皇。1933年12月23日出生，所以天皇诞生日为每年的12月23日，也是日本宪法规定的节假日，也称为"明仁天皇诞生日"。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1994年 哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆举行开馆仪式。

    2002年 哈萨克斯坦于中国签署《睦邻友好合作条约》。

    2009年 哈萨克斯坦驻沙特大使馆在利雅得举行独立日庆典招待会。

    2009年 纳扎尔巴耶夫总统向《主权哈萨克斯坦》报成立90周年致以祝贺。

    2010年 巴弗洛达尔人文学院为哈萨克著名诗人马格詹∙朱马巴耶夫设立纪念碑。

    2014年 集安组织集体安全理事会会议在莫斯科召开。

    【编译：冰山】

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