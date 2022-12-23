哈通社12月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月23日 -- 哈通社为各位读者总结12月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月23日，星期五

12月23日是阳历一年中的第357天（闰年第358天），离全年的结束还有8天。

世界各国/地区节日

瑞典希尔维亚王后诞辰日 每年的12月23日为瑞典希尔维亚王后诞辰日。希尔维亚王后是多个慈善组织的捐助人、荣誉会员和干事，是世界儿童基金会创办人之一。哈萨克斯坦与瑞典于1992年4月7日建立外交关系。

Festivus节日 Festivus节日是作家Dan O'Keefe在1996年最先发明并首次庆祝。一般在每年12月23日度过，意为庆祝一个毫无商业性的圣诞假日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年哈萨克斯坦驻吉尔吉斯斯坦大使馆举行开馆仪式。

2002年哈萨克斯坦于中国签署《睦邻友好合作条约》。

2009年哈萨克斯坦驻沙特大使馆在利雅得举行独立日庆典招待会。

2009年纳扎尔巴耶夫总统向《主权哈萨克斯坦》报成立90周年致以祝贺。

2010年巴弗洛达尔人文学院为哈萨克著名诗人马格詹∙朱马巴耶夫设立纪念碑。

2014年集安组织集体安全理事会会议在莫斯科召开。