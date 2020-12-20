哈萨克斯坦12月25日开始加强疫情防控措施

哈通社/努尔苏丹/12月20日 ——据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台消息，哈萨克斯坦将于2020年12月25日-2021年1月5日期间施行强化防疫限行措施。

新冠疫情防控跨部门联合委员会通过了以下决定：

1. 2020年12月25日-2021年1月5日期间禁止举办群众文艺和体育活动，其中包括新年庆祝活动和晚宴；

2. 加强田吉兹油田防疫措施；

3. 将防疫药物零售价格下降24%；

4. 根据教科部和其他相关部门的建议，第三季度学期开始在遵守防疫规范条件下允许9-12年级学生恢复传统教学模式（70%的课程为传统模式，30%的课程远程模式）；

5. 允许第三季度学期开始学校为学生组织课外复习班（每组学生不得超过5人）；

6. 第二学期开始大专和大学第一年级教学模式将以传统和在线模式进行；

新冠疫情防控跨部门联合委员会会议上，政府总理要求相关部门做好疫情防控工作，并指示加强公共场所和教育机构（幼儿园和中小学校）的消毒工作。

最后，政府总理向内务部下达了保障节日期间的疫情防控工作的落实任务。

【编译：小穆】