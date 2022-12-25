哈通社12月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月25日 -- 哈通社为各位读者总结12月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月25日，星期日

12月25日是阳历一年中的第359天 （闰年第360天） ，离全年的结束还有6天。

世界各国/地区节日

圣诞节 圣诞节是基督教用太阳神节日来纪念耶稣降生的节日，西方基督教通常将此节日定于12月25日。不认同耶稣为圣人或是为了政治正确的族群则称之耶诞节（意为耶稣诞辰日）。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1979年 «古塔拉兹纪念碑»国家博物馆正式成立。

1982年 «讹答剌之音»民俗乐团成立。

1991年 苏联总统戈尔巴乔夫发表电视讲话，宣布停止自己的职务，与此同时，克里姆林宫降下苏联红旗，升起俄罗斯三色旗，苏联解体。

1995年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署具有宪法效力的《关于哈萨克斯坦法院和检察院地位》法令。

2006年 纪录片《阿赫梅特·朱巴诺夫》在阿拉木图首映；首条哈萨克斯坦国产轮式拖拉机生产线在塞梅市启动。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统就Astana Solar公司光伏模块生产厂开业表示祝贺。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统主持并颁发«阿斯塔纳质量»奖，并出席当天举行的工业化日全国电视电话会议。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统在总统府同吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫举行双边会谈。