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    07:00, 27 12月 2022 | GMT +6

    哈通社12月27日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

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    哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 哈通社为各位读者总结12月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    12月27日，星期二

    12月27日是阳历一年中的第361天 （闰年第362天） ，离全年的结束还有4天。

    世界各国/地区节日

    吉尔吉斯斯坦护照-签证工作人员日 1932年12月27日，苏联中央执行委员会和人民委员会颁布了《关于建立全苏联统一护照制度和强制护照登记》的命令。从此，该日被认为护照-签证成立日。2006年8月30日，根据吉尔吉斯斯坦总统令，护照签发部门成立。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席首都滑冰场开幕仪式。

    2007年 阿克托别市为哈萨克著名作曲家哈兹伊扎·朱班诺娃竖立纪念碑。

    2010年 古米列夫欧亚国立大学同北京中央财经大学签署合作备忘录。

    2011年 哈萨克斯坦科考队将首面国旗竖立在南极。

    2012年 哈萨克斯坦东哈州政府与韩国江原道地区政府签署合作备忘录。

    2016年 哈萨克斯坦民族和睦大会军事系成立。

    标签:
    黄金储备 哈通社简报
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